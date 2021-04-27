Еще 7 аварийных аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Тагилом

Еще 7 аварийных аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Тагилом
Еще 7 аварийных аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Тагилом
Сегодня, 19:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Закупку на снос еще семи домов в поселке Уралец объявило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Заявки принимаются до 11 мая. Начальная цена контракта составляет 3,4 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо снести дома на улице Ленина №№ 8, 12, 17, 28, 36, 40, 42, которые были признаны аварийными. Здания одно- и двухэтажные, одно из них 1914 года постройки, у остальных дата не установлена.

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта. Демонтаж будет производиться без предоставления складских помещений, подрядчик должен обеспечить охрану материалов за свой счет. Отмечается, что не допустимо складирование мусора, его нужно вывозить систематически. После окончания работ подрядчик должен выполнить обратную засыпку и планировку территории.

Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, на снос семи домов на улице Трудовая в поселке Уралец выделено 4,1 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков также принимаются до 11 мая 2021 года.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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