Еще 7 аварийных аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Тагилом

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта. Демонтаж будет производиться без предоставления складских помещений, подрядчик должен обеспечить охрану материалов за свой счет. Отмечается, что не допустимо складирование мусора, его нужно вывозить систематически. После окончания работ подрядчик должен выполнить обратную засыпку и планировку территории.