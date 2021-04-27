Евгений Куйвашев взял на контроль «захват» рыбы на уральской ферме

Евгений Куйвашев взял на контроль «захват» рыбы на уральской ферме
Евгений Куйвашев взял на контроль «захват» рыбы на уральской ферме
Сегодня, 20:58ОбществоФото: pixabay.com
Губернатор Евгений Куйвашев взял на контроль вопрос спора с захватом рыбы на уральской ферме.

Поручение от губернатора о решении проблемы поступило главе Верхнего Тагила. Рыбу с фермы в уральском Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства», у которого предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Спор возник из-за договора аренды, сообщает Znak.

Глава рыбхоза попросил вывезти рыбу до окончания действия заключенного договора, а в дальнейшем закрыл фермерским сотрудникам доступ к форели.

Мы не раз говорили о том, что любую хорошую предпринимательскую инициативу нужно поддерживать. Ресурсы для этого в арсенале местных властей есть. Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Решение вопроса губернатор поручил решить в срок до 30 апреля 2021 года. Сам хозяин рыболовного хозяйства отказывается признать знакомство с предпринимателями форелевой фермы И заявляет журналистам, что не знает, что происходит с этой территорией.

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