Евгений Куйвашев взял на контроль «захват» рыбы на уральской ферме

Поручение от губернатора о решении проблемы поступило главе Верхнего Тагила. Рыбу с фермы в уральском Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства», у которого предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Спор возник из-за договора аренды, сообщает Znak.
Глава рыбхоза попросил вывезти рыбу до окончания действия заключенного договора, а в дальнейшем закрыл фермерским сотрудникам доступ к форели.
Мы не раз говорили о том, что любую хорошую предпринимательскую инициативу нужно поддерживать. Ресурсы для этого в арсенале местных властей есть. Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Решение вопроса губернатор поручил решить в срок до 30 апреля 2021 года. Сам хозяин рыболовного хозяйства отказывается признать знакомство с предпринимателями форелевой фермы И заявляет журналистам, что не знает, что происходит с этой территорией.