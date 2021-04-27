Евгений Куйвашев взял на контроль «захват» рыбы на уральской ферме

Мы не раз говорили о том, что любую хорошую предпринимательскую инициативу нужно поддерживать. Ресурсы для этого в арсенале местных властей есть. Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.