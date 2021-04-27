О работе больниц в майские «каникулы» сообщили в свердловском Минздраве

Медицинские организации обязаны обеспечить плановую помощь с 4 по 7 мая, как амбулаторную, так и стационарную, сообщает Znak.
Круглосуточное дежурство ответственных лиц и руководителей будет организовано в больницах области. В поликлиниках в майские праздничные дни окажут первичную и неотложную медико-санитарную помощь.
В полном объеме будет вестись прием в травмпунктах. Кроме этого, медицинские работники подготовятся к работе в случае чрезвычайных ситуаций.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил, что дни с 1 по 11 мая будут нерабочими.