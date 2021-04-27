Работодателям разъяснили порядок оплаты труда в «майские каникулы»

В разъяснениях, которые работодателям подготовили в Минтруде России, подчеркнули, что наличие нерабочих дней не является причиной для снижения заработной платы сотрудников и она должна быть выплачена в том же объеме, как в обычные рабочие дни.
Работникам, трудящимся 1,2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая, заработная плата должна начисляться по правилам статьи 153 Трудового кодекса России. Эти дни официально являются праздничными, поэтому оплата должна производиться не менее чем в двойном размере.
В том случае, если сотрудник выходит на работу 4, 5, 6 и 7 мая, оплата должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, отметили в министерстве труда. При этом сам работодатель вправе установить повышенную оплату труда в эти дни.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Жители России таким образом будут отдыхать больше недели — с субботы, 1 мая по вторник, 11 мая.