Работодателям разъяснили порядок оплаты труда в «майские каникулы»

Работодателям разъяснили порядок оплаты труда в «майские каникулы»
Работодателям разъяснили порядок оплаты труда в «майские каникулы»
Сегодня, 12:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В министерстве труда РФ разъяснили порядок оплаты труда в «майские каникулы» — с 1 по 10 мая, которые президент Владимир Путин объявил выходными днями.

В разъяснениях, которые работодателям подготовили в Минтруде России, подчеркнули, что наличие нерабочих дней не является причиной для снижения заработной платы сотрудников и она должна быть выплачена в том же объеме, как в обычные рабочие дни.

Работникам, трудящимся 1,2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая, заработная плата должна начисляться по правилам статьи 153 Трудового кодекса России. Эти дни официально являются праздничными, поэтому оплата должна производиться не менее чем в двойном размере.

В том случае, если сотрудник выходит на работу 4, 5, 6 и 7 мая, оплата должна производиться в обычном, а не в повышенном размере, отметили в министерстве труда. При этом сам работодатель вправе установить повышенную оплату труда в эти дни.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Жители России таким образом будут отдыхать больше недели — с субботы, 1 мая по вторник, 11 мая.

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