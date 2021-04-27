Школам России рекомендовано отправить учеников на внеплановые каникулы

Школам России рекомендовано отправить учеников на внеплановые каникулы
Школам России рекомендовано отправить учеников на внеплановые каникулы
Сегодня, 18:59ОбществоФото: pixabay.com
Российским школам с 1 по 10 мая 2021 года Минпросвещение предложило провести внеплановые каникулы.

Об этом заявил глава Министерства просвещения Серей Кравцов. Отмечается, что работать будут только детсады и дежурные группы.

Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, отмечает глава ведомства.

Напомним, стало известно, что глава государства решил сделать выходными все дни с 1 по 11 мая. Такое решение Путин принял после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой продлить майские «каникулы», чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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