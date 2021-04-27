Школам России рекомендовано отправить учеников на внеплановые каникулы

Напомним, стало известно, что глава государства решил сделать выходными все дни с 1 по 11 мая. Такое решение Путин принял после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой продлить майские «каникулы», чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.