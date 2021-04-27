СК начал проверку из-за смерти школьника от газа для зажигалок в Верхнем Тагиле

Инцидент произошел 23 апреля в Верхнем Тагиле. Там умер подросток 2008 года рождения. Предварительная информация гласит, что ребенок мог скончаться из-за того, что вдыхал газ из баллончика. Из-за случившегося территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки.