СК начал проверку из-за смерти школьника от газа для зажигалок в Верхнем Тагиле

СК начал проверку из-за смерти школьника от газа для зажигалок в Верхнем Тагиле
СК начал проверку из-за смерти школьника от газа для зажигалок в Верхнем Тагиле
Сегодня, 19:51ОбществоФото: pixabay
Обстоятельства гибели 12-летнего подростка выясняются следователями СКР в Кировграде, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 23 апреля в Верхнем Тагиле. Там умер подросток 2008 года рождения. Предварительная информация гласит, что ребенок мог скончаться из-за того, что вдыхал газ из баллончика. Из-за случившегося территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются родители ребенка, его педагоги и знакомые. Также для определения точной причины смерти осуществляется судебно-медицинская экспертиза. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, мальчик надышался газом и на глазах у друзей упал, а затем начал биться в конвульсиях. Ребята испугались и разбежались.

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