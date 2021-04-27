Сожженный ветеран и строительство моста. Итоги дня в Свердловской области

Но мосту через Тагильский пруд произведен монтаж балок центрального пролета. Каждая из них весит 52 тонны, всего их будет 13. Глава города Владислав Пинаев отметил, что строится три моста, а не один: возводится еще два путепровода — через Свердловское шоссе и железнодорожные пути. Пинаев пояснил, что строители будут работать круглосуточно, чтобы не создавать неудобства транспорту. Все работы должны быть завершены в течение 48 часов.
В Екатеринбурге обнаружен труп молодого человека на берегу реки Исеть. Тело обнаружила девушка во время прогулки. Она отметила, что погибший был хорошо одет, при себе у него был дорогой телефон. Предварительно установлено, что это было самоубийство. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
90-летнего ветерана из Режа убили и сожгли злоумышленники. Погибший был общественным деятелем. Подозреваемый задержан, но родственники уверены, что он действовал не один, а убийц было трое. Трагедия произошла в конце февраля 2021 года, накануне пенсионер забыл запереть дверь в квартиру, к нему пробрались соседи и украли деньги. Дедушка написал заявление в полицию, подозреваемого задержали, а потом отпустили. На следующий день ветеран был найден мертвым, при этом преступники пытались сжечь его тело. Уголовные дела заведены по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности жилища» и «кража». Проводятся различные экспертизы.
Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное собрание на мосту на улице Циолковского. Подрядчики рассказали о ходе ремонта. Так, на улице Индустриальной были проведены подготовительные работы, вырублены деревья. Выяснилось, что ливневая канализация нуждается в ревизии. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев отметил, что дорога будет отремонтирована к концу августа. Руководитель подрядных работ Владимир Останин рассказал том, как будет выглядеть мост после реконструкции. В целом, Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту и пригрозил разорвать контракт, если он будет продолжаться такими темпами.