Судмедэксперт отправится под суд за взятку в Екатеринбурге

Судмедэксперт отправится под суд за взятку в Екатеринбурге
Судмедэксперт отправится под суд за взятку в Екатеринбурге
Сегодня, 14:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Заместитель начальника государственного бюджетного учреждения, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом в Екатеринбурге.

Мужчина обвиняется по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, 25 декабря 2020 года обвиняемый находился на рабочем месте, где получил взятку в размере 100 тысяч рублей от заведующего одного из районных отделений Бюро судмедэкспертизы.

Предполагается, что взятка была получена за покровительство и попустительство по службе, которое получатель взятки оказал по результатам служебной проверки. Последняя показала, что в действия заведующего районным отделением есть нарушения.

После того, как обвиняемый потребовал от коллеги деньги, он сообщил о ситуации в региональное управление ФСБ России. Оперативниками была организована операция, в ходе которой получателя взятки задержали с поличным.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу.

По итогам расследования следователь СК России внёс в адрес непосредственного работодателя обвиняемого представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие данному коррупционному преступлению. Представление рассмотрено с принятием соответствующих мер дисциплинарного характера, сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, в середине апреля участкового уполномоченного полиции в Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии общего режима за вымогательство у салона красоты 140 тысяч рублей. Полицейский предложил скрыть факт наличия поддельных медкнижек у сотрудников заведения.

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