Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего Тагила

Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего Тагила
Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего Тагила
Сегодня, 11:20ОбществоФото: pixabay.com
В течение 2021 года свыше 34 миллионов рублей потратят на комплексное благоустройство дворов Нижнего Тагила, объединяющих четыре многоквартирных дома.

В Нижнем Тагиле в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство двух дворовых территорий муниципалитету выделено 34,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации.

В середине апреля подрядчик ООО ГК «Уралстройкомплекс» приступил к реконструкции двора на улице Космонавтов, 10 — улице Ермака, 46.

В соответствии с муниципальным контрактом до 15 октября строители должны отремонтировать систему наружного освещения, заасфальтировать тротуары, расширить проезды и парковку, а также установить урны, обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, отметили в администрации Нижнего Тагила.

Также там будет установлена детская площадка, спортивный комплекс из турников, шведской стенки, брусьев и других гимнастических тренажеров.

Этот же подрядчик будет выполнять ремонт двора между домами № 87 и 95 по улице Газетная, где работы начнутся с кронирования старых деревьев и ремонта сетей, проходящих в границах участка.

Напомним, благоустройство двора на территории, объединяющей площадки двух многоквартирных домов на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, будут контролировать мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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