Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство двух дворовых территорий муниципалитету выделено 34,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации.
В середине апреля подрядчик ООО ГК «Уралстройкомплекс» приступил к реконструкции двора на улице Космонавтов, 10 — улице Ермака, 46.
В соответствии с муниципальным контрактом до 15 октября строители должны отремонтировать систему наружного освещения, заасфальтировать тротуары, расширить проезды и парковку, а также установить урны, обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, отметили в администрации Нижнего Тагила.
Также там будет установлена детская площадка, спортивный комплекс из турников, шведской стенки, брусьев и других гимнастических тренажеров.
Этот же подрядчик будет выполнять ремонт двора между домами № 87 и 95 по улице Газетная, где работы начнутся с кронирования старых деревьев и ремонта сетей, проходящих в границах участка.
Напомним, благоустройство двора на территории, объединяющей площадки двух многоквартирных домов на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, будут контролировать мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.