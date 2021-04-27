Турецкая фармкомпания Visсoran Ilac будет производить вакцину «Спутник V»

По сообщению телеграмм-канала «Мейстер», производство вакцины будет осуществлять фармацевтическая компания Visсoran Ilac, с которой заключил соглашение Российский фонд прямых инвестиций. Договор направлен на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок «Спутника V».
Отмечается, что наращивание производства отечественной вакцины от коронавируса выгодно для Российской Федерации, особенно в условиях постоянно растущего спроса, что дает возможность государству выполнять контрактные обязательства перед партнерами из зарубежных стран. Кроме этого, скорее всего препарат «Спутник V», произведенный в Турции, останется на территории этого государства. Недавно
глава местного Министерства здравоохранения Фахреттин Коджи заявил, что в ближайшее время в Турции начнут применение препарата «Спутник V», поскольку эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается.
Развитие событий по такому сценарию для Российской Федерации выгодно и не только по финансовым соображениям: в конце прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что девяносто процентов «завозных» случаев коронавируса связаны именно с этой страной. Учитывая любовь россиян к турецким курортам, а также готовность добираться до них при закрытом авиасообщении, улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции было бы в интересах России.