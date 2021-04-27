Турецкая фармкомпания Visсoran Ilac будет производить вакцину «Спутник V»

Развитие событий по такому сценарию для Российской Федерации выгодно и не только по финансовым соображениям: в конце прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что девяносто процентов «завозных» случаев коронавируса связаны именно с этой страной. Учитывая любовь россиян к турецким курортам, а также готовность добираться до них при закрытом авиасообщении, улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции было бы в интересах России.