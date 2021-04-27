Уральскому авиадебоширу грозит до 5 лет тюрьмы

Лишение свободы на срок до 5 лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей грозит уральцу, который устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург.

В отношении 44-летнего жителя Свердловской области утверждено обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры. 6 февраля 2021 года пьяный мужчина на борту самолета Airbas A319, который следовал из Москвы в Екатеринбург, ударил пассажира, несмотря на замечания командира экипажа. Кроме того, после приземления в Кольцово злоумышленник оказал сопротивление полицейским и ударил одного из них. Напомним, 17 апреля с самолета в Кольцов сняли 28-летнего жителя Лесного. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Буйного мужчину в алкогольном опьянении сняли с авиа-рейса в Екатеринбурге

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