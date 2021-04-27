В акции ЕР «Диктант Победы» примут участие жители из 80 стран

Партия «Единая Россия» в очередной раз проведет международное историческое тестирование «Диктант Победы», в котором примут участие жители 80 стран мира. Победители теста получат приглашение на парад Победы в Москву.

Как сообщает nashgorod.ru, участвовать в диктанте онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф по предварительной регистрации. Само тестирование начнется 29 апреля в 14:00 по московскому времени, рассказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. В этом году из-за роста желающих участвовать в диктанте организаторы подготовили задания на английском и китайском языках. Иностранцы должны будут ответить на вопросы, касающиеся вклада стран антигитлеровской коалиции в победу над фашистской Германией. В России очный диктант пройдет на 15,5 тысячи площадок, в число которых вошли станции в Арктической зоне, крейсер «Аврора», гора Эльбрус и другие интересные места. Кроме того, впервые организаторы перевели задания на шрифт Брайля для людей с проблемами зрения. Как рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, непосредственную помощь в проведении тестирования будут оказывать более 26 тысяч активистов. Говоря о приятных бонусах для победителей, Хинштейн отметил, что выпускники школ, которые ответят на все вопросы правильно, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Как сообщает сайт ER.ru, итоги диктанта можно будет узнать 24 июня на сайте акции. Координатор партпроекта «Историческая память» в Свердловской области Сергей Никонов рассказал о площадках диктанта в регионе. «Совместными усилиями с Росгвардией мы организовали площадку у памятной стелы на границе Европы и Азии. Это символично, поскольку в этом месте соединяются две части России. А мы также соединяем её героическое прошлое и славное настоящее, объединяя вокруг знамени Победы все поколения наших соотечественников. Другой интересной площадкой станет детская железная дорога в Центральном парке культуры и отдыха, которая знакома с детства, наверно, каждому жителю Екатеринбурга». Сергей Никонов сообщил, что всего в области будет развернуто 493 площадки для написания диктанта.

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