За гибель ребенка и его отца в ДТП в Екатеринбурге водителю грозит до 7 лет тюрьмы

Водителю, сбившему насмерть мужчину и его малолетнего сына на улице Техническая в Екатеринбурге, грозит до 7 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.

Житель Екатеринбурга 1973 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, днем 14 декабря обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «Lada 217230», двигался по городу со скоростью около 70-80 километров час. На повороте на улице Техническая он не справился с управлением, допустил занос автомобиля и вылетел на трамвайные пути, где находились пешеходы — мужчина и его 6-летний сын. Оба пешехода скончались: мужчина — на месте аварии, ребенок — в больнице от полученных травм. Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом деянии, пояснив, что не оценил дорожные условия, не справился с управлением автомобиля, допустив его занос и ДТП, рассказали в ведомстве. В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Екатеринбуржцу грозит до 7 лет лишения свободы. Напомним, смертельное ДТП произошло днем 14 декабря на улице Технической возле дома № 79. Водитель «Лады Приоры» влетел в людей, которые стояли на трамвайных путях. Отец погиб, сын в больнице: в Екатеринбурге «Ладу Приору» занесло на трамвайные пути

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