За один день банком «Открытие» выплачено 600 млн рублей уральским клиентам «Нейвы»

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Данная выплата составлена из 1,5 тысячи полученных обращений. Это 11% от общей суммы страхового возмещения вкладчикам. Заявления поступали как от частных клиентов, так и от предпринимателей, сообщает Znak.
По статистике, в первые дни выплат банками-агентами, наблюдается большая активность клиентов. Для снижения времени ожидания клиентов, режим работы банком «Открытие» продлен до 20:00. Также для обслуживания выведен дополнительный персонал.
Дополнительными мерами воздействия станут рабочие праздничные дни с 4 по 7 мая. В эти дни режим работы будет в обычном графике. 3 и 8 мая для частных клиентов будут открыты офисы банка, работающие по субботам.
Напомним, 26 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле у банка «Открытие» наблюдалось примерно 40 клиентов банка «Нейва». Очевидцы жаловались на долгое ожидание в очереди. Многие пришли к банку заранее.