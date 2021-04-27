За один день банком «Открытие» выплачено 600 млн рублей уральским клиентам «Нейвы»
Сегодня, 20:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru

За один день банком «Открытие» выплачено 600 млн рублей уральским клиентам «Нейвы»

В первый день приема обращений банком-агентом «Открытие» выплачено 600 миллионов рублей вкладчикам банка «Нейва» на Урале.

Данная выплата составлена из 1,5 тысячи полученных обращений. Это 11% от общей суммы страхового возмещения вкладчикам. Заявления поступали как от частных клиентов, так и от предпринимателей, сообщает Znak.

По статистике, в первые дни выплат банками-агентами, наблюдается большая активность клиентов. Для снижения времени ожидания клиентов, режим работы банком «Открытие» продлен до 20:00. Также для обслуживания выведен дополнительный персонал.

Дополнительными мерами воздействия станут рабочие праздничные дни с 4 по 7 мая. В эти дни режим работы будет в обычном графике. 3 и 8 мая для частных клиентов будут открыты офисы банка, работающие по субботам.

Напомним, 26 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле у банка «Открытие» наблюдалось примерно 40 клиентов банка «Нейва». Очевидцы жаловались на долгое ожидание в очереди. Многие пришли к банку заранее.

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