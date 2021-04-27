Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет

Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет
Задушивший сноху в борьбе за «шкалики» мужчина отправлен в тюрьму на 13 лет
Сегодня, 14:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
63-летнего мужчину, который задушил сноху в борьбе за «шкалики» со спиртным, осудили за убийство и отправили в колонию на 13 лет.

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего не работающего, ранее судимого за убийство местного жителя Валерия Хлестова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре 2020 года мужчина пришел в гости к своему сыну и его сожительнице, чтобы вместе распивать алкоголь. После посиделок, когда сын подсудимого уже ушел спать, между мужчиной и его снохой произошел конфликт. Они не поделили оставшиеся «шкалики» со спиртом. В ходе ссоры Хлестов задушил женщину.

Наутро тело потерпевшей было обнаружено друзьями семьи, которые пришли в гости. Потерпевшая не дожила до своего 40-летия ровно 10 дней, вступив в борьбу за «шкалики», отметили в ведомстве.

В итоге 63-летний свердловчанин признан виновным в убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.

Напомним, двум жителям поселка Белоярский предъявлено обвинение в двойном убийстве ножами. Сообщники скрылись с места происшествия, но были задержаны правоохранителями и сейчас заключены под стражу.

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