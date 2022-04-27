Алапаевские студенты остались без столовой из-за просрочки

В отношении техникума был составлен протокол о нарушениях. Суд 4 марта 2022 года приостановил работу столовой в учреждении на один месяц.
Представители техникума с доводами суда не согласились и обжаловали решение в Свердловском областном суде. Они попросили отменить решение и прекратить производство. Однако никаких нарушений в проведении проверки выявлено не было, а потом доводы признаны необоснованными.
В связи с этим суд немного изменил решение. Приостановление всей производственной деятельности столовой признано неверным, а потому ей запретили только оказывать услуги питания.