Больше 200 подписей собрано за неделю за отставку главы Алапаевска

Больше 200 подписей собрано за неделю за отставку главы Алапаевска
Больше 200 подписей собрано за неделю за отставку главы Алапаевска
Сегодня, 13:53ОбществоФото: Тимофей Могила
За одну неделю жители Алапаевска собрали больше двух сотен подписей за добровольную отставку главы города Сайгида Билалова.

По словам депутата гордумы Тимофея Могилы, данная акция вызвала реакцию у главы города, а также его окружения. Он рассказал, что к нему приходил журналист, на вопросы которого он и его команда отвечали больше часа.

Он добавил, что его депутаты-коллеги начали переходить на личности и оскорблять его, а также говорить вещи, которых не существует.

Вдвойне противно от того, что в эти грязные дела впутывают заслуженных пенсионеров города, делая из них всеобщее посмешище, говорит Могила.

Напомним, сбор подписей за отставку главу Алапаевская начался 18 апреля.

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