Больше 200 подписей собрано за неделю за отставку главы Алапаевска

По словам депутата гордумы Тимофея Могилы, данная акция вызвала реакцию у главы города, а также его окружения. Он рассказал, что к нему приходил журналист, на вопросы которого он и его команда отвечали больше часа.
Он добавил, что его депутаты-коллеги начали переходить на личности и оскорблять его, а также говорить вещи, которых не существует.
Вдвойне противно от того, что в эти грязные дела впутывают заслуженных пенсионеров города, делая из них всеобщее посмешище, говорит Могила.
Напомним, сбор подписей за отставку главу Алапаевская начался 18 апреля.