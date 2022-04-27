Дело устроившего смертельную погоню на Audi Q5 у ДЕПО в Нижнем Тагиле передано в суд

Дело тагильчанина, который строил погоню на своем Audi Q5 у ДЕПО в Нижнем Тагиле, передано в суд. В результате мужчина попал в ДТП, в котором погиб пассажир.

Расследование показало, что водитель за рулем в тот день был пьян, чем создавал угрозу безопасности дорожного движения. Он ехал по дороге Южного подъезда со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина и не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке. Причиной требований стала скорость свыше 170 километров в час при разрешенных 60. Водитель также не соблюдал дистанцию до транспортного средства впереди, что привело к столкновению с Lada Largus, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП 30-летний пассажир Lada. Он находился на заднем сидении. Его супруга 2002 года рождения получила серьезные травмы. По информации следствия, водитель Audi совершил преступление по статье за нарушение лицом ПДД, повлекшее получение другим человеком тяжкого вреда здоровью или смерть человека. На данный момент дело передано в Ленинский районный суд.

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