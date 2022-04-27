Мама убившего двоих детей в садике в Ульяновской области рассказала о его прошлом

Последний раз женщина видела сына утром и ничего странного она в его поведении не заметила. Молодой человек наблюдался в прошлом году у психиатра. Однако мама заявила, что он уже давно не был в больнице, пишет «КП-Ульяновск».
По ее словам, сын уже лет 5 не обращался за помощью. Однако, по данным издания, в 2021 году зарегистрировано три обращения.
Ранее молодой человек учился в техникуме. Мама рассказала, что отучился он несколько месяцев и дальше не смог, так как ему сложно общаться с людьми. Большую часть времени Руслан проводил у бабушки и помогал ей по хозяйству. В день перед происшествием он копал огород. Обещал доделать его позднее.
Женщина также рассказала, что у ее сына были проблемы с работой, так как с людьми он не общается. Не было у него и особых увлечений. А с Александром Дрониным, который является владельцем оружия, использованного для стрельбы, он мог, по словам мамы, где-то пересекаться, так как это друг супруга.
Изменений в поведении сына женщина не замечала, она предполагает, что могла их не заметить. Она добавила, что ее супруг ежедневно употребляет спиртное, а потому психика у обоих плохая.
Какой именно ранее был поставлен диагноз Руслану, мама не помнит. Но добавила, что он наблюдался в Карамзинке. Уже после этого он начал учиться, собирался учиться на права. Причиной обращения к психиатрам стало то, что в 8 классе молодой человек замкнулся в себе. Он рассказывал маме, что случилось что-то в школе.
Когда его перевели в 9 класс, то там уже были другие подростки. Они начали курить, а Руслан не хотел. Тогда они его заставили. В результате, говорит мама, случился сдвиг и пришлось лечиться. Несколько лет все было нормально, а Руслан учился на дому.
В техникуме обучение он также проходил дистанционно по специальности бухгалтер.
Женщина предположила, что с Дрониным ее сын пошел пострелять. Как они связывались и общались ли ранее мама не смогла ответить.
Напомним, Руслан Ахтямов из Ульяновской области 27 апреля устроил стрельбу во время тихого часа в детском саду. Он прошел на территорию детского сада, убил нянечку, затем зашел в группу, где спали дети и застрелил двоих из них. После этого он застрелился сам.