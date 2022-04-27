Мама убившего двоих детей в садике в Ульяновской области рассказала о его прошлом

Женщина также рассказала, что у ее сына были проблемы с работой, так как с людьми он не общается. Не было у него и особых увлечений. А с Александром Дрониным, который является владельцем оружия, использованного для стрельбы, он мог, по словам мамы, где-то пересекаться, так как это друг супруга.