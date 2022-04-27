Модульбанк начал вкладывать в молодые российские производства

На сегодняшний день представители бизнес-сегмента могут получить в Модульбанке льготные кредиты для приобретения сырья или на другие производственные нужды. Позже предпринимателям будет предоставлен пакет сервисов для развития компаний, в том числе для помощи в приобретении оборудования и комплектующих, а также поддержка опытных менторов, оборудованные площадки для организации работы производственных цехов на льготных условиях.