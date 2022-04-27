Модульбанк начал вкладывать в молодые российские производства

Цель направления — помочь молодым компаниями развиваться с такой скоростью, которая требуется российской экономике.
По сообщению издания newsnn.ru, в рамках нового направления Модульбанк будет в качестве партнера вкладывать средства в производство, оказывать поддержку предпринимателям собственными ресурсами и экспертизой для расширения номенклатурного ряда продукции и увеличения производственных оборотов. Условия поддержки каждого предприятия будут обсуждаться в индивидуальном порядке.
На сегодняшний день представители бизнес-сегмента могут получить в Модульбанке льготные кредиты для приобретения сырья или на другие производственные нужды. Позже предпринимателям будет предоставлен пакет сервисов для развития компаний, в том числе для помощи в приобретении оборудования и комплектующих, а также поддержка опытных менторов, оборудованные площадки для организации работы производственных цехов на льготных условиях.
Первым предприятием, которое подключилось к «Мануфактуре», стал завод по изготовлению комбучи и натуральных лимонадов Rawish. Модульбанк выступает в качестве партнера.
В прошлом году финансовая организация запустила пакет услуг «Маркетплейс», который сейчас включает полный цикл поддержки продавцов на торговых площадках: от анализа рынка, выбора ниши, оформления витрины магазина и карточек товаров до помощи с закупками в Китае, логистикой и сертификацией продукции.
Работа «Мануфактуры» будет построена по аналогичному принципу. Постепенно Модульбанк будет добавлять новые сервисы для закрытия предприятиями определенных бизнес-процессов: от своих цехов до покупки сырья или оборудования и маркетинга. Также предприниматели смогут быстро налаживать собственные каналы продаж, используя опыт Модульбанка при работе с маркетплейсами.
По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, основной задачей финансовой организации является помощь компаниями в росте. На данный момент, когда российской экономике крайне необходимы предприниматели, Модульбанк создает всю необходимую, включая небанковскую, инфраструктуру для роста и развития.
«На конец марта снижение импорта потребительских товаров составило 56%, это значит, что для наших производств появляется оперативный простор. Поэтому мы хотим поддержать производства и хотим, чтобы на рынке появлялось всё больше продуктов с гордой наклейкой «Сделано в России», — сказал Семенов.
Подключиться к направлению «Мануфактура» могут только клиенты Модульбанка. Чтобы войти их число, необходимо открыть счет в финансовой организации — сделать это можно онлайн и сразу получить доступ к инструментам и сервисам.