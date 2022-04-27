МТС: чаще всего свердловчане отдыхают на майские праздники в соседних регионах

Самыми популярными направлениями на майские праздники за последние два года у жителей Свердловской области стали соседние регионы. Такие выводы сделали специалисты МТС, проанализировав места отдыха с помощью BigData.

Уже много лет лидером по числу поездок остается Челябинская область. В нее отправляются 15% абонентов. Чуть менее популярен Пермский край — 10%, Тюменская область — 9%, Башкирия и Курган — по 7%. На последнем месте находится ХМАО с 6%. Самыми привлекательными морскими курортами у свердловчан в 2020–2021 году на майские праздники стали Сочи (11%), Новороссийск (10%) и Калининград (8%). Конкуренцию им составили столицы Москва (10%) и Санкт-Петербург (7%). Однако специалисты МТС предполагают, что туристическая карта в 2022 году может измениться, так как прямое авиасообщение с Калининградом закрыто, как и с большинством южных городов страны. При этом популярность Сочи может вырасти. Также прогнозируется больше поездок в Москву и Санкт-Петербург, так как там сняты все ограничения и общественные места работают. Ожидается, что возрастет у туристов и интерес к Казани. По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, предпочтения анализировались по количеству регистраций sim-карт в сети в разных регионах на срок более 48 часов. За два года отмечается всплеск интересов абонентов к путешествиям. Количество абонентов, которые отправляются в Тюмень, Тобольск, Калининград и Сочи выросло в десятки раз. Фото: МТС На их фоне Челябинская область, долгие годы остававшаяся «дальней дачей» для свердловчан, значительно потеряла в процентном соотношении — с 21% в 2019 году до 15% в 2021-м. Хотя в числовом выражении поездок со Среднего Урала на Южный совершается примерно столько же, отмечает Андрей Елизаров. Big Data МТС применяется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности в 46 российских регионах. В сентябре 2021 года компанией запущена геоаналитическая система для поддержки принятия управленческих решений.

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