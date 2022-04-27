На официальном сайте ПМЭФ опубликована архитектура деловой программы форума

На официальном сайте ПМЭФ опубликована архитектура деловой программы форума
На официальном сайте ПМЭФ опубликована архитектура деловой программы форума
Сегодня, 20:54ОбществоФото: photo.roscongress.org
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этот раз будет проходить в период с 15 по 18 июня. На сайте мероприятия обнародована архитектура деловой программы ПМЭФ.

Ключевая тема форума – “Новый мир – новые возможности”. На сайте forumspb.com сообщается, что всего предусмотрено четыре тематических блока мероприятий: “Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени”, “Экономика России: новые задачи и горизонты”, “Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее” и “Инвестиции в человека – инвестиции в развитие”, а также проведение ряда отдельных форумов. Об этом пишет newsnn.ru.

Первое направление программы ПМЭФ включает несколько сессий, на которых будут обсуждаться вопросы возрождения экономики и совместной деятельности в объединениях ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (обозначение группы из пяти стран – Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Также участники этого трека поговорят об изменениях в международной торговле и способах повышения результативности работы в условиях изменившейся логистики.

Второе направление работы Петербургского международного экономического форума будет посвящено преодолению сложностей, с которыми в последнее время пришлось столкнуться России. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков пояснил, что глобальные вызовы навязывают новые правила игры, но одновременно с этим предоставляют и новые возможности. Он подчеркнул, что ПМЭФ объединит на своей площадке участников российского и зарубежного бизнес-сообществ, а также чиновников и общественников для определения наиболее подходящих вариантов продуктивной совместной деятельности.

В рамках третьего трека запланированы дискуссии на темы межгосударственной кооперации в науке, цифровой независимости и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения и др. В ходе деловых сессий четвертого блока собравшиеся поговорят о культурных кодах современной реальности и развитии человеческого капитала, обсудят новые навыки сотрудников и модели занятости после пандемии коронавируса, развитие творческих индустрий, спорта и системы образования.

Помимо этого, в рамках ПМЭФ пройдут российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, форумы “Лекарственная безопасность”, “Арктика – территория диалога”, а также другие мероприятия.

Официальным информационным партнером форума выступает холдинг 1MI.

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