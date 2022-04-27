О состоянии выжившего трехлетнего мальчика после пожара в Арамиле рассказали родные

О состоянии выжившего трехлетнего мальчика после пожара в Арамиле рассказали родные
О состоянии выжившего трехлетнего мальчика после пожара в Арамиле рассказали родные
Сегодня, 13:01ОбществоФото: 1MI
О том, в каком состоянии сейчас находится трехлетний Артем, выживший во время пожара в Арамиле, рассказали его родственники.

На данный момент ребенку проводится операция. В 10 утра родственниками сообщили, что его состояние стабилизировалось.

По их словам, состояние мальчика остается стабильно тяжелым и медики готовы провести операцию 35% тела ребенка поражено ожогами, из них 15% глубокие.

Длительность операции составит несколько часов. Позднее медики обещали сообщить, как мальчик ее перенес.

Напомним, по предварительным данным, мальчик сам устроил пожар дома в Арамиле, пока родители, браться и сестра спали. Мальчик взял зажигалку и поджег игрушки. Бабушка пострадавшего рассказала, что это уже не первый раз, когда ребенок играет с огнем. Ранее он поджигал стул дома, разводил костер из вещей на кухне. Однако родители успевали среагировать. В пожаре также пострадала мама Артема. Она госпитализирована.

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