Отключение отопления раньше срока планируется в Нижнем Тагиле

В этом году плюсовая среднесуточная температура воздуха установилась в городе с середины апреля, поэтому администрация Нижнего Тагила рассмотрит перенос срока окончания отопительного сезона раньше традиционной даты.
Пока вопрос открыт, традиционно отключаем 15 мая, но будем ориентироваться на температуру, по прогнозу, возможно, отключение произведем раньше, рассказал редакции TagilCity.ru начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев.
Напомним, с 27 апреля синоптики прогнозируют первые грозы и температуру воздуха от +12 до +20 градусов.