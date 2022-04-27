Отключение отопления раньше срока планируется в Нижнем Тагиле

Отключение отопления раньше срока планируется в Нижнем Тагиле
Отключение отопления раньше срока планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:08ОбществоФото: 1MI
Возможность отключения отопления раньше 15 мая рассматривает администрация Нижнего Тагила.

В этом году плюсовая среднесуточная температура воздуха установилась в городе с середины апреля, поэтому администрация Нижнего Тагила рассмотрит перенос срока окончания отопительного сезона раньше традиционной даты.

Пока вопрос открыт, традиционно отключаем 15 мая, но будем ориентироваться на температуру, по прогнозу, возможно, отключение произведем раньше, рассказал редакции TagilCity.ru начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев.

Напомним, с 27 апреля синоптики прогнозируют первые грозы и температуру воздуха от +12 до +20 градусов.

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