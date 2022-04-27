Пермский губернатор встретился с редакторами деловых изданий на площадке ПЦБК

Площадка группы предприятий «ПЦБК» стала местом встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с директорами и главными редакторами главных региональных СМИ новостного и делового характера. Гости ознакомились с современным производством гофропродукции, после чего состоялась их беседа с главой региона.

Как сообщает properm.ru, роль экскурсовода, который знакомил гостей с гофроцехом, сыграл директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков. А журналисты прошлись по цехам вместе с возглавляющим комитет Заксобрания региона Александром Бойченко. Гофропроизводство ПЦБК входит в число самых современных в России. При мощности более 270 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, или около 500 миллионов гофроящиков, ассортиментный ряд его продукции включает в себя более 4300 наименований. Махонин дал высокую оценку культуре производства предприятия, охарактеризовав его как технологичное, с процессами, переведенными в цифру. Он назвал приятным тот факт, что один из 20 гофроящиков в стране именно пермского производства. Глава региона полагает, что у компании с ее планами и проектами, нацеленными на дальнейшее развитие, хорошие перспективы. Ознакомившись с производством, главные редакторы региональных СМИ задали Махонину вопрос относительно даты начала работы наземного метро в Перми. По данным, озвученным Махониным, открытие Пермского центрального кольца запланировано на 30 апреля. Пассажиры по нему будут ездить на скоростной «Ласточке», которая весь маршрут будет проходить всего за 80 минут. Планы на ближайшие пять-семь лет предусматривают появление еще около трех десятков остановок. Реализация данного проекта краевым правительством проходит во взаимодействии с РЖД. Его планируется реализовать в несколько этапов. Остановки «Ласточки» намечены в Краснокамске, Закамске, Гайве, Голованове, на станции "Ферма" и в других районах города. В числе пассажиров «Ласточки» окажутся и работники ПЦБК, которые трудятся на первой производственной площадке предприятия, расположенной в микрорайоне Голованово.

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