Сломанные качели, мусор и заброшки. В каких дворах живут тагильчане на Вые

Территорию возле № 31а на улице Космонавтов сложно назвать двором. Асфальтовое покрытие на дорогах практически отсутствует, как и парковки для автомобилей. Водители ставят свои машины прямо на газоны, на которых давно нет травы. Нет здесь и намека на детскую площадку рядом с домом. Похоже, что жителей выручает соседний двор, где есть все условия для прогулок с детьми — качели, песочница, лавочки и т. д.
Двор на улице Красноармейская, 145 радует своей чистотой и наличием детской площадки. Но и здесь разбиты дворовые проезды и нет парковок. На площадке рядом с еще советскими сломанными качелями поставлены новые лавочки, песочница и детская качалка. По словам местного дворника, двор уже давно требует обновления.
Новые качели и песочницу поставили лет пять назад. Но песок в нее привозят редко. Вдоль дома нет тротуаров, на дорогах ямы. По весне здесь стоит вода, кидаем доски, чтобы пройти,рассказала TagilCity.ru дворник по имени Елена.
В следующем дворе на улице Красноармейская, 147 все наоборот. Дороги и парковки обустроены по муниципальной программе еще в прошлом году. А вот поставить новую детскую площадку обещали уже в этом, рассказывают местные жители. Но пока детям приходится довольствоваться песочницей со сломанным деревянным грибком и такой же деревянной лесенкой.
У нас очень хороший двор. Мы сами доски носили и сколотили цветник. Осталось только обустроить детскую площадку. В одной части двора нам обещали поставить спортивную площадку, в другой — объекты для детей,поделилась с журналистами местная жительница.
Небольшая и уютная детская площадка на улице Космонавтов, 24. Однако качели, горка, песочница и другие объекты на ней требуют покраски, а кое-где и небольшого ремонта. Кстати, песочница там тоже была без песка.
В некоторых дворах на Вые жителям домов открывается вид не на зеленые деревья и обустроенные площадки, а на заброшенные или недостроенные здания. Так, например, рядом с домом № 163 на улице Красноармейская уже много лет стоит фундамент и первый этаж незаконченного здания. Здесь, по словам местных жителей, планировалось возвести строительный комплекс.
Лет 10 назад его начали строить, а потом все встало. Теперь по нему лазают дети,рассказали TagilCity.ru местные жительницы.
При этом недостроенный объект достаточно травмоопасен — ограждение вокруг него сломано, а высота котлована около трех метров. При этом недалеко от недостроя находится детский Дом творчества.
Иногда дворы превращаются в одну большую несанкционированную свалку. За домом № 24 на улице Космонавтов пустырь, который мог бы стать местом отдыха и прогулок с детьми, завален мусором и обломанными ветками. А еще это место стало пристанищем для стаи бродячих собак.
Похожая ситуация и возле дома № 32 на той же улице. Остатки детской площадки еще советских времен совсем не пригодны для игр. Металлические барабаны, по словам местных жителей, облюбовали работницы близлежащей конфетной фабрики. Вечерами они распивают там спиртные напитки, оставляя за собой горы пустых бутылок. Проблема уборки двора заключается еще в том, что дома вокруг принадлежат разным управляющим компаниям.
Двор превратился в помойку и место для выгула собак. Жители сами не хотят выйти и прибраться, дворники тоже ничего не убирают, так как к каждому дому относится по кусочку двора. А дома — к разным управляющим компаниям. В прошлом году собрались несколько человек, и мы убрали большую свалку, но она возникает снова. И мы опять должны сами убирать?поделились мнением местные жители с журналистами TagilCity.ru.
В целом во дворах на Вые есть красивые, ухоженные дворы. Их жители явно заботятся о придомовой территории. Где-то дворы до идеала не дотягивают совсем немного — достаточно покрасить объекты на детской площадке и сделать мелкий ремонт. Но некоторые места превращаются в непригодные для прогулок и отдыха пустыри с мусором.