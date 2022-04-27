Сломанные качели, мусор и заброшки. В каких дворах живут тагильчане на Вые

Двор превратился в помойку и место для выгула собак. Жители сами не хотят выйти и прибраться, дворники тоже ничего не убирают, так как к каждому дому относится по кусочку двора. А дома — к разным управляющим компаниям. В прошлом году собрались несколько человек, и мы убрали большую свалку, но она возникает снова. И мы опять должны сами убирать?поделились мнением местные жители с журналистами TagilCity.ru.