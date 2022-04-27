Тагильчане предпочитают участвовать в массовых гуляниях на трезвую голову

Тагильчане предпочитают участвовать в массовых гуляниях на трезвую голову
Тагильчане предпочитают участвовать в массовых гуляниях на трезвую голову
Сегодня, 11:13ОбществоФото: TagilCity.ru
Больше 70% опрошенных жителей Нижнего Тагила предпочитают быть трезвыми во время массовых гуляний. Однако есть и те, кто приносят спиртное с собой. А некоторые горожане готовы искать горячительные напитки в ближайших торговых точках прямо посреди празднования.

Таковы итоги голосования на официальной странице сообщества TagilCity.ru во ВКонтакте. Среди опрошенных подписчиков 76,5% предпочитают присутствовать на массовых гуляниях трезвыми и не употреблять в общественных местах спиртное.

Остальные респонденты поделились на три категории: 13,5% приносят алкоголь с собой, 7,6% выпивают заранее, а еще 2,5% готовы дойти или доехать до ближайшей торговой точки, где им продадут спиртное.

Наши подписчики делятся, что в праздничные дни могут собраться на даче или дома у кого-то из знакомых или друзей, чтобы употребить спиртное, а некоторые и вовсе проводят майские выходные трезво.

С друзьями в кафе или дома или на даче копать. На улице как то не правильно употреблять и пьяным бродить, считает наш подписчик Илья.

Накануне майских праздников администрация города уже подготовила и опубликовала постановление о запрете продажи спиртного в определенное время в Нижнем Тагиле. Отдыхать тагильчане будут два раза по 4 дня с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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