«Центром мерзотной либероты» назвал Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался об Екатеринбурге в эфире программы «Полный контакт». Он назвал город «центром мерзотной либероты» во время интервью с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.

Сначала разговор с полпредом шел об экономике с учетом санкций, ипотеке и рабочих местах. Однако в какой-то момент Соловьев высказался об Екатеринбурге. Сначала он заявил, что на Урале блестящие воины, которые участвуют в спецоперации на Украине. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей, сказал Соловьев. По его словам, в головах у некоторых граждан «мусор» и и его надо чистить. Якушев с такой оценкой согласился, но добавил, что на Урале работают над патриотическим воспитанием. То, что вы сказали, Владимир, — нельзя с вами не согласиться. Да, действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать, сказал полпред. По его словам, к 9 мая проводятся много патриотических акций, а главная состоится в день празднования — «Бессмертный полк». Якушев добавил, что наблюдается патриотический подъем, а на акциях в Екатеринбурге ожидается до 150 тысяч человек.

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