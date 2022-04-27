В ЕАО достроили первый трансграничный железнодорожный мост из России в КНР

Первый заместитель гендиректора компании «Бамтоннельстрой-Мост» Сергей Юрченко сообщил, что станционный парк насчитывает 11 ж/д путей. 6 из них соответствуют российским стандартам, а 5 — китайским. Как пишет eaomedia.ru, суточная пропускная способность объекта составляет 8 пар составов из 72 вагонов каждый.
В свою очередь гендиректор АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Попов рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться при воплощении в жизнь этого проекта. В первую очередь, это достаточно суровый климат и угроза подтопления.
Попов озвучил статистику. За время строительства объекта возведено более 28 000 кубометров бетонных конструкций, смонтировано 2 650 тонн металлоконструкций, поддерживающих мост, проложено свыше 24 километров ж/д путей. Также пришлось оборудовать водозащитную дамбу. Несмотря на все трудности, важный объект, пропускная способность которого составляет 24 млн тонн грузов, был построен на 5 месяцев раньше срока.
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил те благоприятные условия, которые созданы для формирования на территории автономии транспортно-логистического узла. Он подчеркнул важность работы над расширением номенклатуры грузов и организации комфортного передвижения пассажиров.
Разрешение на старт движения по первому трансграничному железнодорожному мосту между Россией и Китаем дал лично Юрий Трутнев.
При этом полпред заявил, что сооружение данного мостового перехода — не одиночный проект. Это часть так называемого поворота России на Восток. Трутнев заметил, что вал антироссийских санкций буквально толкает Российскую Федерацию в сторону более тесного сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и особенно КНР.
Во время торжественной части мероприятия Юрий Трутнев передал представителям строительной компании благодарности от Правительства России.
Китайская сторона в настоящее время заканчивает оснащение пункта пропуска. Также идет согласование даты начала постоянного движения.