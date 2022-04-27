В ЕАО достроили первый трансграничный железнодорожный мост из России в КНР

При этом полпред заявил, что сооружение данного мостового перехода — не одиночный проект. Это часть так называемого поворота России на Восток. Трутнев заметил, что вал антироссийских санкций буквально толкает Российскую Федерацию в сторону более тесного сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и особенно КНР.