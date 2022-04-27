Ветеринар рассказал, как вести себя при нападении бродячих собак

«Как только вы начнете бежать, собака попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и ни при каких обстоятельствах не поворачиваться спиной. Нужно постараться сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой», — рассказал Цыпленков.