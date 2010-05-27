27 мая школьники сдают первые ЕГЭ

В этот период пройдут экзамены по информатике и информационно-коммуникационные технологиям, биологии и литературе (27 мая), русскому языку (31 мая) иностранному языку и химии (4 июня), математике (7 июня), истории и физике (11 июня), обществознанию и географии (15 июня).