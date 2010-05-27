27 мая школьники сдают первые ЕГЭ
27 мая 2010, 17:30ОбществоArtem
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Для выпускников 11 классов установлены сроки участия в ЕГЭ: экзамены будут проходить с 27 мая по 11 июня, сообщает Министерство образования Свердловской области.
В этот период пройдут экзамены по информатике и информационно-коммуникационные технологиям, биологии и литературе (27 мая), русскому языку (31 мая) иностранному языку и химии (4 июня), математике (7 июня), истории и физике (11 июня), обществознанию и географии (15 июня).
По информации Министерства образования Свердловской области, в 2009-2010 учебном году выпускники 9х классов имеют возможность выбрать форму сдачи обязательных экзаменов. Русский язык и алгебру выпускники смогут сдать в традиционной форме (изложение, контрольная работа) и в новой форме (задания стандартизированной формы).
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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