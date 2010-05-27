Более половины россиян проведут отпуск дома

Каждый десятый респондент собирается поехать на Черноморское побережье России, а 9% - в другое место страны. Отдых за границей планируют 5% россиян. Что касается истинных предпочтений россиян, то, по данным ВЦИОМ, здесь отдых дома занимает лишь третье место, а дачный отдых выбрали бы лишь 8% респондентов. Самые желанные варианты - это поездка за границу или на Черноморское побережье России.