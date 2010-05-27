Более половины россиян проведут отпуск дома
27 мая 2010, 16:47ОбществоArtem
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Причина – отсутствие денег. Это данные ВЦИОМ. Еще 19% опрошенных собираются провести летнее время на даче.
Каждый десятый респондент собирается поехать на Черноморское побережье России, а 9% - в другое место страны. Отдых за границей планируют 5% россиян. Что касается истинных предпочтений россиян, то, по данным ВЦИОМ, здесь отдых дома занимает лишь третье место, а дачный отдых выбрали бы лишь 8% респондентов. Самые желанные варианты - это поездка за границу или на Черноморское побережье России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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