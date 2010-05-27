Долги потребителей ЖКХ Свердловской области превышают 3,5 млрд. рублей

По причине неуплаты долгов компания вынуждена вводить предусмотренные законодательством РФ ограничения на поставку газа предприятиям. Кроме того, под угрозу ставится своевременное начало следующего отопительного сезона в сентябре 2010 года.

В связи с этим ЗАО «Уралсевергаз» в очередной раз обращается к руководителям предприятий ЖКХ, не выполнивших договорные обязательства по оплате газа, и к населению с настоятельной просьбой — срочно погасить задолженность за газ.