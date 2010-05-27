Долги потребителей ЖКХ Свердловской области превышают 3,5 млрд. рублей
27 мая 2010, 10:15ОбществоArtem
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По итогам отопительного сезона 2009/2010 года ЖКХ Свердловской области оплатили только 54,6% полученного ими «голубого топлива» и задолжали поставщику газа ЗАО «Уралсевергаз» свыше 3,5 млрд. руб., сообщает пресс-служба ЗАО «Уралсевергаз».
По причине неуплаты долгов компания вынуждена вводить предусмотренные законодательством РФ ограничения на поставку газа предприятиям. Кроме того, под угрозу ставится своевременное начало следующего отопительного сезона в сентябре 2010 года.
В связи с этим ЗАО «Уралсевергаз» в очередной раз обращается к руководителям предприятий ЖКХ, не выполнивших договорные обязательства по оплате газа, и к населению с настоятельной просьбой — срочно погасить задолженность за газ.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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