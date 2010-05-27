Фантастический фильм снимут на Свердловской киностудии
27 мая 2010, 16:52ОбществоArtem
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Как сообщили порталу Weburg.ru в пресс-службе учреждения, рабочее название картины — "Я вернусь".
По стилю лента будет научно-развлекательной. Сценарий проекта уже готов. Главные герои - группа подростков, которые отправляются исследовать пространственно-временной коридор. Он открылся в результате эксперимента, который осуществили ученые в специальном научном центре на Урале. Съемки проекта начнутся в июле. Дата выпуска картины пока неизвестна.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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