Фантастический фильм снимут на Свердловской киностудии

По стилю лента будет научно-развлекательной. Сценарий проекта уже готов. Главные герои - группа подростков, которые отправляются исследовать пространственно-временной коридор. Он открылся в результате эксперимента, который осуществили ученые в специальном научном центре на Урале. Съемки проекта начнутся в июле. Дата выпуска картины пока неизвестна.