Городской пляж г. Нижний Тагил начали готовить к купальному сезону

Как рассказали нам в администрации Нижнего Тагила, пляж на Тагильском пруду – единственный официальный в городе. Поэтому администрация курирует только его подготовку к сезону. Сначала будет расчищен пляжный берег и дно в купальной зоне, потом Роспотребнадзор возьмёт пробы воды. И только после этого пляж откроют. Как отметили водные спасатели, заказ на расчистку дна Тагильского пруда от администрации города пока не поступал. А для санатория Ленёвка и лагеря Баранчинские огоньки дно их купальных зон уже расчищено. Как рассказали нам в Роспотребнадзоре, качество воды будет проверено в 5 водоёмах. В городе это – Тагильский, Нижневыйский и Исинский пруды. А в пригороде – Ленёвка и Лая.