Курьезный случай произошел на железнодорожном вокзале г. Нижний Тагил

Его возбудил следственный отдел на транспорте. Ответчица – 25-тилетняя девушка. За мелкое хулиганство ее задержали на железнодорожном вокзале и доставили в дежурную часть. И тут началось!!! По свидетельству очевидцев барышня «покрыла милиционеров трехэтажным матом». Досталось всем: и доставившему девушку в дежурку милиционеру, и правоохранителям, устанавливавшим ее личность, и майору, пытавшемуся ее урезонить. Милиционеры всерьез обиделись и все пятеро написали заявления о привлечении сквернословки к уголовной ответственности. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, за публичное оскорбление представителей власти при исполнении, девушке грозит штраф до 40-ка тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы на срок до года.