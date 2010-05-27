На Средний Урал идут грозы

С сегодняшнего дня, как предупреждают синоптики, установится прохладная и дождливая погода. В выходные дни господство прохлады сохранится, в субботу вновь ожидаются дожди. А в воскресенье, обещают в Гидрометеоцентре, осадков уже не будет, днем же столбик термометра не поднимется выше +20°С. За это значение он может "перешагнуть" в начале недели, когда и осадки, по прогнозам, будут маловероятны.