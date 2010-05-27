На Средний Урал идут грозы
27 мая 2010, 16:37ОбществоArtem
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Они ожидаются и днем и ночью в ближайшие двое суток, отмечает НаканунеРу.
С сегодняшнего дня, как предупреждают синоптики, установится прохладная и дождливая погода. В выходные дни господство прохлады сохранится, в субботу вновь ожидаются дожди. А в воскресенье, обещают в Гидрометеоцентре, осадков уже не будет, днем же столбик термометра не поднимется выше +20°С. За это значение он может "перешагнуть" в начале недели, когда и осадки, по прогнозам, будут маловероятны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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