НКО получат деньги на осуществление лучших соцпроектов в г. Нижний Тагил

На конкурс было представлено 38 общественно значимых проектов. Конкурсная комиссия определила лучшие, на реализацию которых и будут выделены субсидии из городского бюджета. Это оказание помощи ветеранам и инвалидам, благоустройство памятников и мемориальных досок, издание сборника «Великая Отечественная война в поэтическом творчестве тагильчан» и многое другое. Общий объем субсидий превышает 1.5 миллиона рублей, сообщает информационно-аналитическое управление города.