НКО получат деньги на осуществление лучших соцпроектов в г. Нижний Тагил
27 мая 2010, 17:09ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лучшие социальные проекты тагильских некоммерческих организаций получат деньги на реализацию.
На конкурс было представлено 38 общественно значимых проектов. Конкурсная комиссия определила лучшие, на реализацию которых и будут выделены субсидии из городского бюджета. Это оказание помощи ветеранам и инвалидам, благоустройство памятников и мемориальных досок, издание сборника «Великая Отечественная война в поэтическом творчестве тагильчан» и многое другое. Общий объем субсидий превышает 1.5 миллиона рублей, сообщает информационно-аналитическое управление города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей