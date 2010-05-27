Путин обсудит с российскими металлургами проблему ценообразования

УралПолит.Ruнапоминает, что на днях Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность ростом цен на металлургическую продукцию. В ответ глава ФАС Игорь Артемьев сообщил премьеру о возбуждении дела в отношении Evraz Group по подозрению в монопольно высоких ценах на продукцию. Вслед за этим сообщением глава Ростехнологий Сергей Чемезов от имени российских автопроизводителей также пожаловался премьеру на то, что отечественные меткомпании необоснованно завышают цены на стальной лист. В то же время ФАС может также инициировать проверки и трубной отрасли, так как крупнейшие российские нефтяные компании также недовольны ценами на продукцию российских «трубников».