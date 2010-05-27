Российские водители стали трезвее

Об этом заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения России Виктор Кирьянов. Однако абсолютных цифр он не уточнил. По словам начальника Госавтоинспекции, ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде в России способствовало в разы снижению числа ДТП. Так, если в 2006 году при участии водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, совершалось каждое 11-е ДТП, то в 2009 году - уже каждое 14-е.