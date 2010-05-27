В Свердловской области начались белые ночи

Наблюдать это явление возможно в северных территориях – например, в Ивделе и его окрестностях. Как передает «Новый Регион», город Ивдель находится на одной параллели с Санкт-Петербургом, поэтому белые ночи там наступают одновременно с северной столицей. Белые ночи в Ивделе начинаются примерно в середине мая и длятся до конца июня. Темнеть там начинает в 4 часа утра, а светлеть – уже в пять. Свердловчане приезжают в Ивдель с экскурсией на 1-2 дня, чтобы посмотреть на необычное явление природы.