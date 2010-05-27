Железнодорожники «отдали» граффитчикам из Екатеринбурга вагон электрички

Свердловский филиал «Российских железных дорог» предоставил художникам граффити вагон электрички, который будет расписан с двух сторон. Совсем недавно российские райтеры могли лишь мечтать об этом или же рисовать нелегально, что сказывалось на качестве результата.

28 мая с 8 до 14 часов члены екатеринбургской граффити-команды «Rayons» и специальный гость — известный художник Akue (Омск) — будут работать над противоположными сторонами вагона ЭТ-2-005\07. Он находится в исправном техническом состоянии и перед разрисовкой примет специальный «душ», чтобы облегчить работу художникам.

Стоит отметить, что эскизы для электрички уже согласованы с руководством ОАО «РЖД». Один из них посвящен природным мотивам, второй — индустриальным. Сейчас художники отбирают баллончики в соответствии с палитрой эскизов. Кстати, «цветочный» рисунок был выбран железнодорожниками неслучайно: разрисованный вагон будет использоваться для летних перевозок.

Этот смелый проект реализуется в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» . В 13 часов на станции «Шарташ» выступит с приветственным словом автор, куратор и главный идеолог фестиваля Евгений Фатеев. Кроме того, поддержать художников приглашены уральские музыканты и искусствоведы.