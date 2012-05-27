Тагильский рабочий – одна из первых рекламных площадок в Нижнем Тагиле. Что рекламировали в 1937 году?

Да, именно, тогда транспорта в Нижнем Тагиле было настолько мало, что светофоры только-только начинали устанавливать на самых оживленных перекрестках города. Люди просто не знали, как они выглядят, и не умели расшифровывать их сигналы. Поэтому в газете приходилось публиковать памятки по пользованию светофорами и объявления, на каких участках дорог они установлены.

Нормально на светофоре горит зеленый огонь, что значит: «Путь свободен». При появлении на путях поезда, подходящего к переезду, на светофоре появляется красный огонь и звонит электрический звонок, значит: «Стой»…. Первый пункт ограждения светофорами вводится с 18-го апреля у вагоносборочного цеха, на остальные, по вводе в эксплуатацию сообщим дополнительно. Железнодорожный цех УВЗ

Реклама новинок кинопроката

В то время все кинотеатры делились на немые и звуковые. Поэтому в рекламах фильмов всегда указывалось, звуковой ли фильм. Показы со звуком, понятно, ценились гораздо больше. Немые кино часто озвучивали джазовые оркестры или коллективы. Что показывали тогда? Например, в апреле-мае 1937 в кинотеатрах шел прокат фильмов: «Бабы рязанские» и «Зори Парижа» в «Искре» и «Девушка спешит на свидание» в «Горне».

Реклама продуктов местных магазинов

Буквально требовать продукты в магазине призывали рекламодатели. Так и написано: «Поступили в продажу лимоны. Требуйте во всех магазинах «Продмага». Видимо, часто работники магазина не показывали покупателям весь присутствующий ассортимент и откладывали дефицитные товары для себя и своих знакомых. Рекламировали шоколад в плитках и развесной, шоколадные конфеты и карамель, монпансье и другие кондитерские изделия московских, ленинградских, харьковских и одесских фабрик. Привлекали покупателей также винами, консервами, рыбными копченостями и другими продуктами.

Отдельно рекламировали лимоны и апельсины. Эти цитрусовые предлагали употреблять с чаем и с горячительными напитками. Рекламодатель также отмечал, что цены на эти фрукты в магазинах «Союзпродмага» снижены.

Реклама мебели и косметики

Уже тогда в Нижнем Тагиле в широкое пользование поступала косметика, такая, как пудра, лак для ногтей, духи, одеколон и другие товары. Интересно, что продавалось все это добро в продуктовых магазинах «Межрайпищеторг». Реклама этих товаров сопровождалась простенькими схематическими изображениями косметических наборов и склянок с косметикой, так привлекающих барышень Нижнего Тагила.

Реклама мебели

Тагильский лесной склад главлесдерева продавал как готовую продукцию в виде предметов мебели, так и доски, брусья и другие деревянные материалы. Находился склад на улице Фрунзе на площади бывшего Выйского завода. Современному тагильчанину сложно представить, где это находилось. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Кстати, мебель на рекламе вполне приличная, с резными дверцами и полочками.