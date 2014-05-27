Автомобили Honda стали бестселлерами

Напомним, что в 2013 году компания Honda Motor RUS реализовала на российском рынке 25 741 автомобиль, что на 4 229 единиц больше по сравнению с результатами 2012 года. Наибольший рост продаж продемонстрировали две модели компании: бизнес-седан Accord и кроссовер CR-V.

Honda CR-V на российском рынке предлагается со 150-сильным двухлитровым бензиновым двигателем i-VTEC, либо с 2,4-литровым силовым агрегатом, который обладает мощностью 190 л.с. А Honda Civic можно преобрести как в кузове седан, так и хэтчбек, который оснащается& 1,8-литровым 16-клапанным двигателем i-VTEC®, максимальная мощность которого составляет 141 л.с. Автомобиль агрегируется 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо 5-ступенчатой автоматической на выбор. Accord на российском рынке представлен в двух модификациях: с 2,4-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 180 л.с., оснащенным 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и 3,5-литровым двигателем мощностью 280 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.