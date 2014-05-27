Библиотеки Нижнего Тагила отмечают профессиональный праздник: к добру через книгу!

Самая первая библиотека была основана на Руси Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Однако самая первая общедосутпная библиотека была открыта в 1795 году.

В советское время книжные хранилища пользовались большой популярностью, поскольку именно там можно было найти всю необходимую информацию и редкую литературу для всех – студентов, школьников, книголюбов.

Сейчас в России функционирует более 150 тысяч библиотек, где работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Очевидно, что в настоящее время, в эпоху интернета, печатные издания отходят на второй план. Именно поэтому библиотеки все больше и больше обращают свое внимание на социальное развитие города.

В Нижнем Тагиле, например, под руководством Центральной городской библиотеки активно реализуются интереснейшие проекты для детей и для особых детей, организуются праздники, конкурсы, выставки, игры. Кроме того, библиотека получает гранты на реализацию задуманного.

Интересно, что во многих отдаленных поселках, открытие библиотеки – целое событие. Например, еще в прошлом году в селе Ольховка открылась долгожданная библиотека, которая, надо быть уверенным, пополняется новыми образцами и ценится жителями.