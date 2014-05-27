Десятилетний концепт Jaguar продадут за 2,8 миллиона евро
Концепт-кар Jaguar BlackJag, построенный в единственном экземпляре и показанный в 2004 году на Женевском автосалоне, выставлен на продажу на немецком сайте автомобильных объявлений Mobile. Неназванное частное лицо из Ингольштадта хочет продать автомобиль за 2 миллиона 800 тысяч евро.
Прототип Jaguar BlackJag был создан в качестве продолжения другого концепт-кара – XF10, показанного в 2003 году. Купе оборудовано 10-цилиндровым семилитровым двигателем мощностью 640 лошадиных сил, позволяющим машине разгоняться с нуля до ста километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 338 километров в час.
Каким образом этот экземпляр оказался у частного владельца, не известно. Издание GTSpirit предполагает, что концепт принадлежит его автору, немецкому дизайнеру Эрвину Химмелю. Он является основателем студии Fuore Design, которая и занималась разработкой прототипа.
Последним концептом, который представил Jaguar, стал кроссовер C-X17. Он является предвестником первого вседорожника британской марки. Премьера концепта прошла осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне. Серийная версия должна появиться в 2015 году.