Десятилетний концепт Jaguar продадут за 2,8 миллиона евро

Прототип Jaguar BlackJag был создан в качестве продолжения другого концепт-кара – XF10, показанного в 2003 году. Купе оборудовано 10-цилиндровым семилитровым двигателем мощностью 640 лошадиных сил, позволяющим машине разгоняться с нуля до ста километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 338 километров в час.

Каким образом этот экземпляр оказался у частного владельца, не известно. Издание GTSpirit предполагает, что концепт принадлежит его автору, немецкому дизайнеру Эрвину Химмелю. Он является основателем студии Fuore Design, которая и занималась разработкой прототипа.