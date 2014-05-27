Еврокомиссар: На переговорах между Украиной и РФ по газу «достигнут определенный успех»

Обе стороны еще должны согласовать возможные результаты со своими коллегами, премьер-министрами, президентами, передает ИТАР-ТАСС.

Мы предусмотрели для согласования результатов срок до вечера среды (28 мая), - сообщил Эттингер. - Если обе стороны будут согласны с предложениями по дальнейшей работе, «Нафтогаз» при поддержке украинского правительства будет готов в четверг (29 мая) в качестве задатка пока неоплаченного счета заплатить сумму $2 млрд.

«Таким образом Украина дает ясный сигнал своей ликвидности», - сказал еврокомиссар, отметив, что стороны продолжат переговоры о новой цене на газ для Украины. «Мы можем здесь достичь согласия», - убежден он.

«Второе обязательство: в качестве задатка «Нафтогаз» 7 июня оплатит сумму $500 млн как второй транш оплаты долга Газпрому» сообщил Эттингер.