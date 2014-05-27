Из-за ремонтных работ в центре Нижнего Тагила 4 дня не будут ходить трамваи
27 мая 2014, 16:10Общество
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Только что стало известно, что на время проведения ремонтных работ по проспекту Мира на некоторое время закроется трамвайное движение.
Дело в том, что на данном участке будут выполняться работы по замене магистральной теплотрассы, сообщают в пресс-службе Администрации.
Так, с 12:00 часов 30 мая до 5:00 2 июня на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского будет закрыто трамвайное движение.
Советуем тагильчанам, пользующимся общественным транспортом, продумывать свой маршрут на этот период.
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