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Из-за ремонтных работ в центре Нижнего Тагила 4 дня не будут ходить трамваи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за ремонтных работ в центре Нижнего Тагила 4 дня не будут ходить трамваи

27 мая 2014, 16:10Общество
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