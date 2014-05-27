Костю Цзю читали? Всемирно известный боксер провел презентацию своей книги в Екатеринбурге (ФОТО)

В этой книжке всего 75 страниц, и там нельзя найти рекомендации по тренировкам или технике боя, нет там и советов по спортивному питанию или даже рассказов о том, как нужно побеждать соперников. Книжка эта совсем-совсем детская и оформлена в формате комикса. А название ей самое простое: «Приключения Кости Цзю и его друзей». Как говорит сам Константин, книжка не о нем совсем, он там всего лишь персонаж.

На презентации было показано получасовое шоу о жизни боксера, его семье, его целеустремленности. А затем новоиспеченный писатель, вышел к зрителям и в течение полутора часов общался с залом. Кстати, вопросы сыпались преимущественно от детей. Ребята хотели знать, как Костя справляется с трудностями, спрашивали об этапах становления спортсмена, о детях. Костя в свою очередь никому не отказывал в ответе, давал советы и даже учил детей, как идти к цели, используя мотивацию. Так 12-летний мальчик хитростью Кости дал всем присутствующим обещание, что поедет через 6 лет в составе сборной России на Олимпиаду.

Фото Ирины Корольковой

После такого плодотворного общения Костя провел автограф-сессию. Сначала всех предупредили, что автографы будут лишь на книги, которые стоят ... 650 рублей, но позже было разрешено получить автограф на специальную открытку-карточку. Тем не менее, уже под конец боксер расписывался на принесенных поклонниками постерах и перчатках, даже провел импровизированную фото-сессию особо стойким. На следующий день спортсмена ждали на семинаре «К Успеху с Чемпионом!».

Фото Ирины Корольковой