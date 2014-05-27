На ГГМ начались гидроиспытания: «Столб горячей воды на метр!» (ФОТО)
27 мая 2014, 14:10Общество
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С середины мая по всему Нижнему Тагилу начались гидроиспытания тепловых сетей. Сегодня, 27 мая, опрессовки были назначены на котельной ГГМ (ВПУ-3) с 8:00 до 16:00 - МУП «Нижнетагильские тепловые сети».
Однако не обошлось без инцидентов. Как только что рассказали TagilCity.ru, на кольце по Черноисточинскому шоссе рядом с остановкой «Глобус» прорвало теплотрассу.
Кипяток на метр в воздух долбит! делится очевидец.
На месте пока нет спец.служб. О том, какие будут последствия прорыва станет известно чуть позднее.
Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»
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