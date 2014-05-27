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На ГГМ начались гидроиспытания: «Столб горячей воды на метр!» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ГГМ начались гидроиспытания: «Столб горячей воды на метр!» (ФОТО)

27 мая 2014, 14:10Общество
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